В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях

Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.«Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу "Ростелекома” поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри», — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:печатная пресса;радио и телевидение;интернет-СМИ и информационные агентства;социальные медиа.Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.«Мы очень рады снова поддержать "Ростелеком” в этом творческом проекте. Впервые мы стали партнером конкурса в 2017 году и решили возобновить сотрудничество в этом же направлении после интереснейшего прошлого опыта. Тогда нам удалось заинтересовать сообщество журналистов и блогеров и мотивировать их на написание не только высокопрофессиональных, но и креативных материалов в отрасли, в которой не так просто быть нестандартным. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно рассказывать об инновационных технологических решениях. Поэтому мы будем с интересом наблюдать за тем, как проявят себя участники в этом году. Искренне желаем всем удачи!», — сказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.В жюри федерального этапа вошли:Ирина Ли — руководитель направления «Цифровая экономика» ИА ТАСС;Юлия Кривошапко — обозреватель «Российской газеты»;Ольга Левкова — PR-директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»;Игорь Ляпунов — вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»;Кира Кирюхина — директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.Сайт конкурса: . Официальный хештег конкурса: #eFuture.