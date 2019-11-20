Правление Сбербанка России одобрило сделку по продаже золотой акции компании Яндекс по цене приобретения в 1 евро.

Правление Сбербанка России одобрило сделку по продаже "золотой акции" компании "Яндекс" по цене приобретения в 1 евро.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Сбербанке РФ, отметив, что "золотая акция" будет передана отдельно созданному некоммерческому международному фонду.18 ноября IT-компания представила новую схему корпоративного управления, основой которой станет создание некоммерческого "Фонда общественных интересов". В данную структуру пригласят представителей университетов и неправительственных организаций, с которыми сотрудничает "Яндекс", а также ему отойдет часть управленческих функций корпорации. Кроме того, фонду передадут "золотую акцию" "Яндекса" от Сбербанка.