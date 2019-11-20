Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в знаменитом сериале Игра престолов Дейнерис Таргариен, рассказала, что на съемочной площадке ее заставляли сниматься голой. Девушка отметила, что ей приходилось регулярно раздеваться прямо перед камерой.

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в знаменитом сериале "Игра престолов" Дейнерис Таргариен, рассказала, что на съемочной площадке ее заставляли сниматься голой. Девушка отметила, что ей приходилось регулярно раздеваться прямо перед камерой.По словам актрисы, в сериал она попала сразу послеокончания театрального училища. Из-за этого, тогда еще совсем неопытная артистка, боялась диктовать свои условия насъемочной площадке и ей приходилось четко следовать всем требованиям режиссера. По итогу, первый сезон знаменитой саги оказался перенасыщеноткровенными сценами.В дальнейшем, когда Кларк попривыкла к условиям съемок, у нее все чаще стали случаться конфликты с кинематографической командой. Нередко операторы требовали, чтобы Эмилия разделась, но та уже могла дать хороший отпор, сообщает ."Раньше у меня были бои на съемочной площадке, где я говорила что-товроде: „Нет, одеяло останется“, а они мне: "Ты же не хочешь разочароватьфанатов ‚Игры престолов‘“? А я на это: "Да пошли вы ******“, -передает слова знаменитости телеканал "".26 Апр 2018 в 10:05 PDTВпрочем, у Эмилии нашлись и свои защитники. Джейсон Момоа, который сыграл в сериале Кхала Дрого, научил молодую актрису, как держаться на площадке. Он помог ей понять, как стоит вести себя со слишком наглыми кинематографистами, а также позаботился, чтобы сразу после постельных сцен Кларк приносили халат. По словам девушки, от Момоа она чувствовала очень большую поддержку. Актер был добр и внимателен к ней.