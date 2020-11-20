Алексей Баталов, по словам его жены Гитаны Леонтенко, часто вспоминал Владимир, приезжал к бабушке. В последний раз был здесь в восьмидесятых.

20 ноября 1928 годаво Владимире родилсязнаменитый актёр театра и кино, народный артист СССР - Алексей Баталов. Его родители были актерами. С пятилетнего возрастажил в Москве в семье писателя Виктора Ардова. В их квартире на Ордынке бывал весь цвет русской интеллигенции - Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Фаина Раневская, Борис Пастернак, Анна Ахматова. "Летят журавли" Михаила Калатозова - любимое кино миллионов россиян. Роль Бориса в этом фильме стала символом бессмертия. Баталова знали и за рубежом. Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", в котором он снялся,получил "Оскара". Он был и талантливым наставником. Долгие годы преподавал во ВГИКе. Выпустил как руководитель курса 7 актёрских мастерских. Алексей Баталов, по словам его жены Гитаны Леонтенко, часто вспоминал Владимир, приезжал к бабушке.В последний разбыл здесьв восьмидесятых.