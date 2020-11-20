Когда будет убран валежник, в администрации Киржачского района ответить не смогли, сославшись на то, что ее глава - на больничном.

Продолжается борьба за Кипревский лес. И у Белого дома вновь был организован одиночный пикет.Напомним, летом у деревни Кипрево Киржачского района . Участок в 5 гектаров, находящийся на балансе муниципалитета, уже бывшая глава сельского поселения собиралась выделить многодетным семьям. Защитники леса заподозрили ее в незаконном сбыте древесины. И смогли приостановить вырубку. Но сейчас возникла другая проблема, необходимо убрать последствия вырубки - сухой валежник.Дмитрий Захаров: «Если осенью у властей была отмазка, что тут же мокро, что тут загорится. А сейчас наступает зима, а во время зимы, есть такое понятие, как физика. И физика говорит, что во время холода ветки отдают влагу и становятся сухими. Соответственно вот этот весь валежник где-то через месяц холодов превратится в прекрасный пожароопасный материал, который может уничтожить деревню”.Когдабудет убран валежник, в администрации Киржачского района ответить не смогли, сославшись на то, что ее глава - на больничном.Тем временем, активисты направили обращение в прокуратуру.