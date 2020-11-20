Глава департамента здравоохранения начала своё выступление с обращения к горожанам. Из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, Елена Утемова попросила жителей региона

Глава департамента здравоохранения начала своё выступление с обращения к горожанам. Из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, Елена Утемова попросила жителей региона провести предстоящие выходные дома и не посещать общественные места. Также глава ведомства дала горожанам несколько советов: какие меры безопасности нужно соблюдать, приходя с улицы домой, как правильно утилизировать использованные маски, почему не нужно