Продолжается расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Коврова о покушении на убийство своей знакомой в торговом центре «Рынок Октябрьский».

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Коврова о покушении на убийство своей знакомой в торговом центре «Рынок Октябрьский».Следователем СК России сразу после выписки из лечебного учреждения мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Вину в совершенном преступлении он не признал. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.Напомним, утром 1 ноября мужчина в целях выяснения отношений со своей знакомой прибыл в торговый центр «Рынок Октябрьский».В результате инцидента обвиняемый и двое граждан получили телесные повреждения. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в Ковровскую городскую больницу. Один из пострадавших до сих пор находится на лечении в медицинском учреждении.