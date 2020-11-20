Вину в совершённом преступлении мужчина не признаёт.

В Коврове продолжается расследование на «Октябрьском рынке». Напомним, что в отношении заведено уголовное дело о покушении на убийство своей возлюбленной. Об этом сообщает СУ СК по Владимирской области.Напомним, что утром 1 ноября мужчина захотел выяснить с ней отношения и пришёл в ТЦ. Общение не задалось. В ходе ссоры с одним из мужчин прогремел взрыв. Пострадали три человека, среди которых случайная покупательница.«В ходе следствия произведены осмотры, допросы, назначены экспертизы, а также проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на объективное и всесторонне расследование преступления», - пояснили в пресс-службе СУ СК.По ходатайству следователя обвиняемого взяли под стражу. Мужчине предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он не признал.Добавим, что посде инцидента рынок проверила местная прокуратура, которая