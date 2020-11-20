Во Владимирской области закуплены препараты для лечения ковида.

Лекарства для лечения коронавируса закуплены, об этом на еженедельном коронавирусном сообщила директор департамента здравоохранения региона Елена Утёмова. Напомним, что на эти цели выделено 51 млн рублей федеральных средств.«Сегодня препараты получат медорганизации областного центра. Поставка в города и районы начнётся 20 ноября. Медикаменты получат 6490 человек», - отметила главврач Владимирской области.Планируется, что в ближайшее время из областного бюджета будут выделены дополнительные деньги на обеспечение лекарствами инфицированных ковидом.«В течение недели все пациенты с диагнозом Covid-19 или симптомами коронавируса должны получить закупленные препараты», - подытожила Елена Утемова.Симптомы ковида - температура 38 градусов и выше, одышка, потеря обоняния и вкусовых ощущений, кашель, слабость, потливость.