С июля 2019 года по март 2020 года ООО "Союз" осуществляло управление 16-ю многоквартирными жилыми домами, расположенными в городе Муроме. И ей должны были быть приняты меры по проведению технического диагностирования внутридомового газового оборудования.

С июля 2019 года по март 2020 года ООО "Союз" осуществляло управление 16-ю многоквартирными жилыми домами, расположенными в городе Муроме. И ей должны были быть приняты меры по проведению технического диагностирования внутридомового газового оборудования.Несмотря на то, что 30-летний срок эксплуатации газового оборудования домов истек в период с 2008 по 2019 гг., ООО "Союз", зная о необходимости незамедлительного выполнения названных работ, до 22 июля 2020 года не обеспечило их выполнение.В этой связи прокуратурой в отношении лица ответственного за допущенные нарушения вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением условий лицензии) виновный оштрафован на 25 тыс. рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Также директору ООО "Союз" внесено представление, которое рассмотрено, выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.