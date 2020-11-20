Ситуация с распространением COVID-19 постепенно ухудшается. Главный санитарный врач России Анна Попова обратилась к гражданам.

Ситуация с распространением COVID-19 постепенно ухудшается. Главный санитарный врач России Анна Попова обратилась к гражданам.Глава Роспотребнадзора назвала эпидобстановку в стране напряженной. Количество заразившихся увеличивается с каждым днем. При этом Анна Попова отметила, что взрывного роста в регионах России не наблюдается.Специалист призвала граждан временно сократить число посещений общественных мест. "Сегодня нужно поберечь себя и близких", – подчеркнула руководитель Роспотребнадзора в эфире канала "Россия 1".По ее словам, всеобщего режима самоизоляции в стране удастся избежать, если граждане будут выполнять рекомендации врачей. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.Попова добавила, что холодная погода никак не влияет на коронавирус. Инфекция может распространяться и при температурах -20...-70. Ожидать, что зимой COVID-19 перестанет быть опасным, не следует.Ранее "Дни.ру" написали о том, . Врач Александр Выгоняйлов назвал человеческую популяцию нестабильной, а, значит, ее поведение предугадать невозможно. Люди могут в любой момент перестать соблюдать меры защиты от COVID-19.Общее количество россиян, заразившихся смертельной инфекцией, составляет 2,01 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 1,52 миллиона граждан, скончались 34,85 тысячи человек, рассказал в оперативном штабе.