19 ноября состоялся еженедельный брифинг по ситуации с пандемией Covid-19.

На очередном коронавирусном брифинге, 19 ноября, директор департамента здравоохранения Елена Утёмова обратилась к жителям региона с просьбой остаться в выходные дома и исключить контакты с внешним миром.«Проведите выходные вместе с семьёй. Если есть возможность заказать продукты на дом – закажите. По максимуму исключите любые внешние контакты», – попросила она.Госслужащая добавила, что во Владимирской области, как и во всех регионах, по поручению Владимира Путина создаётся система оповещения пациентов о результатах коронавирусных исследований. Планируется, что она начнёт работать уже со следующей недели. В регионе продолжается специализированного коечного фонда для лечения пациентов с ковидом.Напомним, что ранее мы сообщали о введении Роспотребнадзором новых по диагностике ковида. В ходе брифинга Елена Утёмова ответила на вопрос журналистов о . Рассказала об, а также о инфицированных Covid-19.