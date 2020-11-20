Еще вчера россияне радовались тому, что ежесуточный прирост зараженных снизился более чем на тысячу случаев. Однако в четверг этот показатель вновь устремился вверх.

Еще вчера россияне радовались тому, что ежесуточный прирост зараженных снизился более чем на тысячу случаев. Однако в четверг этот показатель вновь устремился вверх.Цифры взволновали даже высших государственных чиновников России. Главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что несмотря на отсутствие "взрывного" роста, ситуация продолжает планомерно ухудшаться. Глава Роспотребнадзора назвала ее напряженной и призвала неукоснительно соблюдать введенные в регионах меры безопасности, чтобы коронавирус в России замедлился.Тем временем известная теледоктор Елена Малышева советует россиянам бороться с COVID-19 с помощью черного перца. По словам врача, он лишает SARS-CoV-2 его главного атрибута и оружия – той самой короны. Именно с помощью нее вирус цепляется за организм человека. Перец содержит вещества, подавляющие "хватку" короны ковида, из-за чего он не может закрепиться и погибает.А вот аллергикам коронавирус в России сегодня уже не так страшен. Доктор медицинских наук, аллерголог Вера Ревякина сообщила, что у страдающих от этого недуга россиян особое устройство рецепторов, что значительно уменьшает риск заражения ковидом.Коронавирус в МосквеЗаболели –533 068Умерли –8 082Выздоровели –388 416Коронавирус в РоссииЗаболели –2 015 608Умерли –34 850Выздоровели –1 526 656Коронавирус в миреЗаболели –56 247 982Умерли –1 349 380Выздоровели – 38 708 047