Об этом распорядился Владимир Сипягин.

По поручению главы региона Владимира Сипягина подписано Постановление о распределении между муниципалитетами 10 млн рублей. Гранты перечислены городам и районам, которые добились наилучшей эффективности в работе по итогам 2019 года.Таким образом, областной центр получит 2,18 млн рублей. Аналогичную сумму получит Петушинский район. Также средства направят в Ковровский район. Более 1,98 млн рублей. Муромскому району достанется - 1,885 млн рублей, Судогодскому переведут почти 1,687 млн рублей.