Региональный уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Прохорычев рассказал, что после спасения Савелия с его семьей будут работать психологи. Ребенку и родителям окажут поддержку

Региональный уполномоченный по правам ребёнка Геннадий Прохорычев рассказал, что после спасения Савелия с его семьей будут работать психологи. Ребенку и родителям окажут поддержку специалисты областного центра психологической поддержки семьи и детей. По словам детского омбудсмена с мальчиком будут заниматься, пока его состояние не стабилизируется, обычно этот процесс заниамет 2-3 месяца. Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по