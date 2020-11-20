Такая информация была озвучена в ходе еженедельного коронавирусного брифинга.

19 ноября на традиционном брифинге по коронавирусу директор департамента здравоохранения Елена Утёмова ответила вопрос о ситуации с местами в моргах.Известно, что количество тел, находящихся на вскрытии, не превышает количество мест в холодильниках.«Ситуация стабильная даже в самом крупном патологоанатомическом отделении – в горбольнице №5», - подчеркнула она.Главврач региона добавила, что проблем и рисков в этом направлении на сегодняшний день она не наблюдает. Никто не лежит на полу.«На те страшные ролики, выложенные в соцсетях, Минздрав сразу же отреагировал. Местная исполнительная власть субъектов взяла это под особый контроль», — отметила директор департамента здравоохранения.У соседей дела в этом вопросе обстоят куда хуже. На днях директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин заявил, что в регионе уже не хватает холодильников для хранения тел умерших.