Он проходит под патронажем Президента РФ Владимира Путина.

Он проходит под патронажем Президента РФ Владимира Путина.Анастасией Серовой теперь гордится вся школа. Старшеклассница из Мурома вошла в три сотни самых талантливых школьников России . Свой проект в финале конкурса "Большая перемена" девушка посвятила развитию навыков предпринимательства среди подростков.Анастасия Серова:- Я не гналась за призом каким-то. Я это делала для себя. Когда я поехала в Ярославль, у меня было меньше всех баллов. Я подумала, что просто покажу себя, какая я есть, делала все от души. Мне было очень интересно, не было сложно. Да, полностью загружен день, но мне это нравилось.Молодые и целеустремленные.Те , в ком нуждается Россия.Всегозаявки на участие в конкурсе подали более миллиона ребят со всей страны, из Владимирской области более 3, 5 тысяч.Каждыйпрошелтест на эрудицию, попробовал себя в роли корреспондента . Цель конкурса "Большая перемена"дать возможность школьникам проявить себя в деле и найти направление, в котором они хотели бы развиваться дальше. Высокую оценку конкурсудал и председатель Законодательного Собрания Владимирскойобласти Владимир Киселёв.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:Любой конкурс - это развитие творчества у детей. И конечно вот этот конкурс, который был под нашим президентов Владимиром Путиным, конкурс "большая перемена" - это очень интересный конкурс для всех детей нашей страны.Встречи с успешными блогерами, артистами, бизнесменами и управленцами. И даже общение в режиме онлайн с Владимиром Путиным. Впечатления от конкурсау семерых финалистов из нашего региона- самые незабываемые.Каждый из победителей получил по миллиону рублейи теперь может его потратить на дальнейшее обучение. Анастасия хочет продолжит свой путь в журналистикеи поступить в московский РАНХиГС.Артём Яковенко, Вести Владимир.