Он проходит под патронажем Президента РФ Владимира Путина.
Он проходит под патронажем Президента РФ Владимира Путина.
Анастасией Серовой теперь гордится вся школа. Старшеклассница из Мурома вошла в три сотни самых талантливых школьников России . Свой проект в финале конкурса "Большая перемена" девушка посвятила развитию навыков предпринимательства среди подростков.
Анастасия Серова:
- Я не гналась за призом каким-то. Я это делала для себя. Когда я поехала в Ярославль, у меня было меньше всех баллов. Я подумала, что просто покажу себя, какая я есть, делала все от души. Мне было очень интересно, не было сложно. Да, полностью загружен день, но мне это нравилось.
Молодые и целеустремленные.
Те , в ком нуждается Россия.
Всего
заявки на участие в конкурсе подали более миллиона ребят со всей страны, из Владимирской области более 3, 5 тысяч.
Каждый
прошел
тест на эрудицию, попробовал себя в роли корреспондента . Цель конкурса "Большая перемена"
дать возможность школьникам проявить себя в деле и найти направление, в котором они хотели бы развиваться дальше. Высокую оценку конкурсу
дал и председатель Законодательного Собрания Владимирской
области Владимир Киселёв.
Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:
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Любой конкурс - это развитие творчества у детей. И конечно вот этот конкурс, который был под нашим президентов Владимиром Путиным, конкурс "большая перемена" - это очень интересный конкурс для всех детей нашей страны.
Встречи с успешными блогерами, артистами, бизнесменами и управленцами. И даже общение в режиме онлайн с Владимиром Путиным. Впечатления от конкурса
у семерых финалистов из нашего региона
- самые незабываемые.
Каждый из победителей получил по миллиону рублей
и теперь может его потратить на дальнейшее обучение. Анастасия хочет продолжит свой путь в журналистике
и поступить в московский РАНХиГС.
Артём Яковенко, Вести Владимир.