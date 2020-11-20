"Сотрудниками ГУУР МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобожден 7-летний мальчик", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобожден 7-летний мальчик.28 сентября ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, но дома не появился. В поисках принимали участие сотрудники полиции, военнослужащие и волонтеры, однако они оказались безрезультатными.Найти пропавшего ребенка российским полицейским помогли зарубежные коллеги. По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение. В результате кропотливой работы оперативники определили место, где находится ребенок.Вечером 19 ноября по подозрению в похищении несовершеннолетнего сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик.По предварительным данным, мужчина заранее спланировал преступление. Летом текущего года он приобрел автомобиль, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением. 28 сентября, проезжая в районе поселка Горки, подозреваемый заметил мальчика, находящегося без сопровождения взрослых. Подозреваемый схватил ребенка, затолкал в автомашину и привез в свой дом. Все это время он вел замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, сотрудникам правоохранительных органов пришлось вскрыть металлическую дверь.В настоящее время ребенок передан родителям. Задержанный доставлен в следственные органы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео