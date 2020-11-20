До конца года планируется вынести основные оси автомобильной дороги и инженерных коммуникаций, расчистить полосы отвода от лесонасаждений, построить временные здания и сооружения, переложить тепловые сети, паропровод и водопровод.

18 ноября мэрия Владимира заключила с «ДСУ №3» контракт на строительство Рпенского проезда. Подрядчик уже приступил к работам. На месте будущей автомагистрали трудятся 35 человек и 9 единиц техники.«До конца года планируется вынести основные оси автомобильной дороги и инженерных коммуникаций, расчистить полосы отвода от лесонасаждений, построить временные здания и сооружения, переложить тепловые сети, паропровод и водопровод», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Строительство поддержал Владимир Путин. Она позволит серьёзно разгрузить перегруженную улицу Добросельскую и избавит восточную часть города от пробок и заторов.«В октябре на этот объект были выделены федеральные средства из резервного фонда Правительства РФ. Губернатор поставил задачу с максимальным вниманием отнестись к реализации проекта», – добавил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.