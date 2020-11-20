Савелия Роговцева нашли живым. Жуткая история с похищением первоклассника завершилась счастливым финалом. Мальчика искали волонтёры, правоохранители, спасатели и военные… К поискам

Савелия Роговцева нашли живым. Жуткая история с похищением первоклассника завершилась счастливым финалом. Мальчика искали волонтёры, правоохранители, спасатели и военные… К поискам привлекли даже Интерпол. И вот спустя почти два месяца Савелий дома, его вернули к маме и папе. Отец мальчика от волнения с трудом подбирает слова. Александр Роговцев, отец Савелия Роговцева: Ждали, надеялись, верили до