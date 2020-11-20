Еще 28 сентября во Владимирской области без вести пропал школьник. Ребенок не дошел до дома буквально двух сотен метров – возле автобусной остановки злоумышленник затолкал его в машину и ..

Еще 28 сентября во Владимирской области без вести пропал школьник. Ребенок не дошел до дома буквально двух сотен метров – возле автобусной остановки злоумышленник затолкал его в машину и скрылся.Поиски зашли в тупик, однако делу помог Интерпол. В даркнете появилась информация, что некий злоумышленник удерживает у себя в доме несовершеннолетнего. Полиция проверила информацию и обнаружила мальчика живым.Логово похитителя запечатлели на фото и видео, передает . Сам преступник задержан и уже дает показания. Мальчик уже встретился с родными. Его осмотрели врачи – ребенок здоров.