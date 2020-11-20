Сейчас мальчик находится вместе со своими родителями.

Как мы ранее сообщали в Сегодня в деревне Макариха Камешковского района найден пропавший 28 сентября семилетний школьник .На сайте МВД Медиа появился официальный комментарий ведомства. Как пишет пресс-служба, сотрудниками ГУУР и УУР по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобождён 7-летний мальчик.«От зарубежных коллег по каналам Интерпола поступили сведения о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Информация подтвердилась», - пишет МДВ Медиа.Задержан 26-летний житель деревни Макариха . В его доме и обнаружили разыскиваемого мальчика.Первоклассник передан родителям. Задержанного в ближайшее время доставят в следственные органы.