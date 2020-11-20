Сотрудники полиции рассказывают гражданам о социальных мошенничествах и напоминают, как не стать жертвой аферистов...

В настоящее время социальное мошенничество является одним из наиболее популярных видов преступлений. Участились случаи мошеннических действий в отношении людей пожилого возраста. Пользуясь доверчивостью, преступники, представляясь целителями, представителями банков, работниками различных социальных учреждений, благотворительных фондов и жилищно-коммунальных служб, вводят людей в заблуждение и проникают в жилище под различными предлогами.Существует несколько видов обмана, которые сегодня чаще используют мошенники в своей преступной деятельности:1. Спекуляция на вопросах здоровьяПожилые люди, за редким исключением, имеют различные проблемы со здоровьем. Мошенники предлагают купить лекарственные средства, помогающие излечить любой недуг, в результате чего получают вовсе не лекарства, а подделку (чаще всего «лекарство» оказывается пищевой добавкой).2. ГадалкиПреступницы, обладая даром убеждения, входят в доверие граждан, предлагают провести магический обряд (снятие порчи, приворот), просят у граждан ценные вещи, которые впоследствии похищают.3. Социальные работникиПредставляясь сотрудниками социальных служб (ЖКХ, почта и т.п), мошенники проникают в квартиру и пока один общается с хозяином, второй в это время похищает денежные средства из квартиры.Предлог, который выбирают злоумышленники для своих визитов:- срочный обмен старых денег на новые (преступники убеждают, что издан официальный указ, действуют специальные программы обмена для пенсионеров «на дому». Предлог «срочного обмена» может быть любым, например, сложная эпидемиологическая обстановка в стране).- продажа льготных товаров, лекарственных препаратов;- зачисление премии ко Дню Победы и другим праздникам (взамен просят денежные средства на «оформление документов»);- надбавка к пенсии, перерасчет квартплаты, перерегистрация льгот и социальных выплат;- сбор денежных средств на установку нового оборудования (например, под видом слесаря-сантехника мошенники собирают деньги на установку счетчиков, после чего исчезают).Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве предупреждает!Для того, чтобы не стать жертвой преступников, необходимо быть предельно бдительными и осторожными:- Не открывайте дверь незнакомцам!- Не впускайте в квартиру посторонних Вам людей: сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если Вы их не вызывали;- До покупки любой техники или медицинских препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и родственниками;- Во всех случаях, когда к Вам пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным и близким! Под видом должностного лица может действовать злоумышленник.В случае, если в отношении Вас или Ваших близких совершены мошеннические или иные незаконные действия немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону: 112, 02!