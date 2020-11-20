Сотрудники полиции рассказывают гражданам о социальных мошенничествах и напоминают, как не стать жертвой аферистов...
В настоящее время социальное мошенничество является одним из наиболее популярных видов преступлений. Участились случаи мошеннических действий в отношении людей пожилого возраста. Пользуясь доверчивостью, преступники, представляясь целителями, представителями банков, работниками различных социальных учреждений, благотворительных фондов и жилищно-коммунальных служб, вводят людей в заблуждение и проникают в жилище под различными предлогами.
Существует несколько видов обмана, которые сегодня чаще используют мошенники в своей преступной деятельности:
1. Спекуляция на вопросах здоровья
Пожилые люди, за редким исключением, имеют различные проблемы со здоровьем. Мошенники предлагают купить лекарственные средства, помогающие излечить любой недуг, в результате чего получают вовсе не лекарства, а подделку (чаще всего «лекарство» оказывается пищевой добавкой).
2. Гадалки
Преступницы, обладая даром убеждения, входят в доверие граждан, предлагают провести магический обряд (снятие порчи, приворот), просят у граждан ценные вещи, которые впоследствии похищают.
3. Социальные работники
Представляясь сотрудниками социальных служб (ЖКХ, почта и т.п), мошенники проникают в квартиру и пока один общается с хозяином, второй в это время похищает денежные средства из квартиры.
Предлог, который выбирают злоумышленники для своих визитов:
- срочный обмен старых денег на новые (преступники убеждают, что издан официальный указ, действуют специальные программы обмена для пенсионеров «на дому». Предлог «срочного обмена» может быть любым, например, сложная эпидемиологическая обстановка в стране).
- продажа льготных товаров, лекарственных препаратов;
- зачисление премии ко Дню Победы и другим праздникам (взамен просят денежные средства на «оформление документов»);
- надбавка к пенсии, перерасчет квартплаты, перерегистрация льгот и социальных выплат;
- сбор денежных средств на установку нового оборудования (например, под видом слесаря-сантехника мошенники собирают деньги на установку счетчиков, после чего исчезают).
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве предупреждает!
Для того, чтобы не стать жертвой преступников, необходимо быть предельно бдительными и осторожными:
- Не открывайте дверь незнакомцам!
- Не впускайте в квартиру посторонних Вам людей: сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если Вы их не вызывали;
- До покупки любой техники или медицинских препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и родственниками;
- Во всех случаях, когда к Вам пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным и близким! Под видом должностного лица может действовать злоумышленник.
В случае, если в отношении Вас или Ваших близких совершены мошеннические или иные незаконные действия немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону: 112, 02!