В Дмитровском городском округе Московской области 54-летняя женщина отмечала свой день рождения в компании 50-летнего мужа. Во время алкогольной вечеринки между ними произошел конфликт, в ..

В Дмитровском городском округе Московской области 54-летняя женщина отмечала свой день рождения в компании 50-летнего мужа. Во время алкогольной вечеринки между ними произошел конфликт, в ходе которого именинница схватила нож ип пырнула им своего спутника жизни, передает . От полученных травм тот скончался еще до приезда скорой. Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело.