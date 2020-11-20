Прокуратурой назначены крупные штрафы за нарушение сроков ремонта моста через реку Каменка в городе Суздале.

Прокуратуройназначены крупные штрафы за нарушение сроков ремонта мостачерез реку Каменкав городе Суздале.По информации областного надзорного ведомства, в соответствии с муниципальным контрактом ООО «НПП СК МОСТ» обязано было произвести капитальный ремонт моста до 1 июня 2020 года.Между тем, общество обязательств в срок не исполнило. По состоянию на 24 сентября работы выполнены лишь на 20%. До настоящего времени капитальный ремонт объекта транспортной инфраструктуры не завершен.В этой связи в отношении ООО «НПП СК МОСТ» и его генерального директора межрайонным прокурором возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения руководителю общества назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 1 млн рублей, а юридическому лицу - свыше 20 млн рублей.Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.