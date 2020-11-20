По просьбам жителей проекте областного бюджета заложен 1 млн 871 тысяч рублей на приобретение в 2021 году оборудования для баскетбольной площадки на стадионе «Труд» в Киржаче.

Во время рабочего визита в Киржач глава региона встретился с местными жителями, которые попросили у Владимира Сипягина два ноутбука. 19 ноября компьютерная техника была передана Совету ветеранов войны, труда и правоохранительных органов микрорайона «Красный Октябрь». Кроме того, администрация Киржачского района закупила общественников компьютер.«Мы открываем компьютерный класс, где будут заниматься ветераны», – поделилась планами член Совета ветеранов Надежда Руденёва.В будущем техника будет использоваться при проведении патриотических занятий с детьми и молодёжью, а также для телемостов с ветеранами, которым в силу возраста тяжело добраться до школ.В сентябре-октябре 2020 года Владимир Сипягин, кроме Киржача, посетил город Ковров, Судогодский и Вязниковский районы.«По просьбам жителей проекте областного бюджета заложен 1 млн 871 тысяч рублей на приобретение в 2021 году оборудования для баскетбольной площадки на стадионе «Труд» в Киржаче. Разработан поэтапный план укрепления материально-технической базы Муромцевского лесотехнического колледжа», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.