Оперативники сообщили, о поимке подозреваемого в похищении Савелия Роговцева. Правоохранители подтвердили, что нашли 7-летнего первоклассника из села Горки Камешковского района недалеко

Оперативники сообщили, о поимке подозреваемого в похищении Савелия Роговцева. Правоохранители подтвердили, что нашли 7-летнего первоклассника из села Горки Камешковского района недалеко от дома, в деревне Макариха, живым. Как сообщают в полиции, мальчика удерживал у себя дома местный житель. Информация о местонахождении Савелия поступила в МВД по каналам Интерпола. Зарубежние коллеги сообщили о публикациях в теневом