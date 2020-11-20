На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.

Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео задержания предполагаемого похитителя 7-летнего школьника из деревни Горки Камешковского района Владимирской области.В настоящее время с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства имотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.Напомним, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревнюМакариху, где и удерживал малолетнего до освобождения.