На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей

На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко была утверждена дорожная карта развития мобильных сетей связи пятого поколения (5G). Ответственными исполнителями дорожной карты станут: «Ростех» в части создания российского оборудования связи 5G, ПАО «Ростелеком» — в части построения сетей связи 5G и развития сервисов на их основе. В рамках бюджетных