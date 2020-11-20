Голосование на выборах президента США завершилось еще 3 ноября, однако сама процедура формально еще не закончена. Результат волеизъявления американского общества до сих пор не объявлен ..

Голосование на выборах президента США завершилось еще 3 ноября, однако сама процедура формально еще не закончена. Результат волеизъявления американского общества до сих пор не объявлен официально.Действующий американский президент Дональд Трамп уверен, что его соперник Джо Байден отчитался о большей поддержке избирателей исключительно благодаря махинациям. О том, что это было, рассказал личный адвокат главы Белого дома Руди Джулиани.По словам юриста, Демократическая партия прибегала к так называемым каруселям, а в почтовых бюллетенях менялась дата отправки, передает . Причем координировалось все это на самом высшем уровне, вплоть до Хиллари Клинтон и самого Джо Байдена. Чтобы доказать это юристы Дональда Трампа собираются идти в суд.Впрочем, немноге обратили внимание на столь серьезные обвинения. Куда больше людских взглядов привлек конфуз самого Руди Джулиани. Камеры сняли, как у активно потеющего адвоката по лицу потекла краска для волос.