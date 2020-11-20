С 1 сентября 2020 года в МФЦ Владимирской области граждане могут подать заявления о признании банкротом во внесудебном порядке.

1 сентября 2020 года в МФЦ Владимирской области граждане могут подать заявления о признании банкротом во внесудебном порядке.Это касается тех граждан, в отношении которых прекращено исполнительное производство, а общая сумма задолженности не превышает 500 тысяч рублей.Долги гражданина признаются «безнадежными», и подлежат списанию, только после завершения процедуры внесудебного банкротства - по истечении 6 месяцев со дня внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.На сегодняшний день в области уже принято 47 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, средняя сумма задолженности которых составляет 215 тысяч рублей. В основном это незакрытые кредитные обязательства перед банками, долги по коммунальным платежам, обязательные платежи, такие как неуплаченные налоги, сборы или пошлины.Однако в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в области внесено лишь 14 заявлений из 47. Основная причина возврата гражданам поданных заявлений – отсутствие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю в связи с отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание. Это является обязательным условием начала процедуры внесудебного банкротства гражданина.Первая процедура внесудебного банкротства была возбуждена по заявлению жительницы города Коврова, долг которой перед банком составил. 56 тысяч рублей. Наибольшее число заявлений, шестнадцать поступило в МФЦ города Владимира. В числе лидеров также оказались офисы МФЦ городов Ковров и Судогды- по пять заявлений.На официальном портале ГБУ «МФЦ Владимирской области» mfc33.ru в разделе «Внесудебное банкротство» доступны все формы заявлений, а работники офисов проконсультируют гражданам по правильности их заполнения.