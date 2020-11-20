Эту информацию «Вестям» подтвердили в

Семилетний Савелий Роговцев, который в селе Горки Камешковского района, найден живым буквально в 19 км от дома. По источникам "Вестей", его жизни ничего не угрожает. Проводятся следственные действия. В ближайшее время правоохранительные органы обещают дать официальную информацию.Напомним,7-летний мальчик не вернулся домой по дороге из школы. На его поиски были брошены все силы, мальчика активно искали волонтёры «Лизы Алерт», представители силовых структур и просто неравнодушные граждане. На личный контроль это дело взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. За время поиска, в том числе с использованием служебных собак, были проведены осмотры более 150 строений, включая жилые дома поселка Горки Камешковского района, допрошено более 250 человек. Было пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков.