Об этом стало известно в ходе следствия.

Стали известны подробности жизни из посёлка Горки Камешковского района. Оказалось, что это не первый ребёнок, которого удерживал дома Д.Копылов.Местные жители рассказывают, что один из детей жаловался родителям на то, что мужчина предлагал его подвезти на своём автомобиле. Тогда он сослался на разыгравшуюся фантазию школьника.Сообщается, что год назад 26-летний парень родственника Савелия – сына его двоюродной сестры. Тогда злоумышленнику удалось уйти от правосудия.По информации из следственных органов, Копылов планировал похитить ребёнка ещё раз, но случайно его жертвой стал Савелий. Первое время школьник жил в подвале, потом на первом этаже дома. Обвиняемый иногда разрешал ему играть на ноутбуке.О пленнике по переписке в браузере Tor. Задержанный писал, что хочет продержать у себя Савелия до его 14-летия, после чего намерен убить парня. Переписка сейчас изучается специалистами. Расследование уголовного дела продолжается.Местные жители отмечают, что в деревне очень мало людей, которые живут здесь постоянно. Дом, из которого спасли первоклассника, был выставлен на продажу.