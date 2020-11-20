Выиграла 1 миллион на президентском конкурсе. Владимир Киселев в ходе рабочей поездки в Муром заглянул в одну из школ, где учится финалистка Всероссийского конкурса “Большая перемена”,

Выиграла 1 миллион на президентском конкурсе. Владимир Киселев в ходе рабочей поездки в Муром заглянул в одну из школ, где учится финалистка Всероссийского конкурса “Большая перемена”, который проходит при поддержке президента России Владимира Путина. Анастасия Серова одна из победительниц. Девушка учится в 11 классе и говорит, что когда шла на конкурс о победе и не