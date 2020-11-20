Житель соседнего района проник в чужой дом, когда хозяев не было дома.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кольчугинского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В середине октября в полицию обратился житель Москвы, сообщивший, что из его дачного дома, расположенного в одной из окрестных деревень, пропали шуруповерт, охотничьи ножи и машинка для стрижки волос. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 19 000 рублей.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый житель Кольчугинского района.Подозреваемый был задержан оперативниками и дал признательные показания, пояснив, что специально приехал в деревню, чтобы совершить кражу. Вычислив дом, в котором не горит свет и закрыты все двери, фигурант повредил окно и проник внутрь, похитив имеющее ценность имущество.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.Фигурант заключен под стражу.