Градоначальник назвал столичные поликлиники лучшими в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что победа над пандемией коронавирусной инфекции близка и поликлиники города снова надо готовить к привычному, но более комфортному приему пациентов. Об этом Собянин написал в своем личном блоге.Московские поликлиники — лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня — в дни пандемии коронавируса — совершают настоящий профессиональный подвиг, — отметил мэр.Он подчеркнул, что для медиков главная задача сейчас — это обеспечение своевременной диагностики пациентов с коронавирусом. Однако, победа над пандемией близка, поэтому для пациентов надо снова готовить такие важные вещи, как обследование ближе к дому и комфорт приема у врача.Именно по этой причине в этом году столичные власти не стали останавливать городскую программу реконструкции поликлиник, в которую включено 135 зданий, большинство из которых были построены 40-60 лет назад и сегодня уже не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения.