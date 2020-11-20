В октябре 2007 года в Базар-Коргонском районе Республики Киргизия мужчина нанес своему знакомому несколько ударов руками и ногами, в результате чего последний от полученных ранений скончался...

«Оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с коллегами из ОУР УВД по ЗелАО при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержан мужчина, который находился в международном розыске более 12 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По имеющейся информации, в октябре 2007 года в Базар-Коргонском районе Республики Киргизия мужчина нанес своему знакомому несколько ударов руками и ногами, в результате чего последний от полученных ранений скончался.По данному факту СО ОВД Базар-Коргонского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 97 УК Кыргызской Республики «Убийство». В отношении обвиняемого в 2008 году УВД Джалал-Абадской области МВД Кыргызской Республики было заведено розыскное дело.17 ноября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска местонахождение разыскиваемого было установлено. Оперативники задержали 32-летнего подозреваемого на территории Московского региона.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Информация о задержании была передана инициатору розыска.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление соучастников, установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70