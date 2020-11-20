Всем гражданам необходимо использовать перчатки и защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, обеззараживать руки антисептиком...

Сотрудники полиции совместно с городскими структурными подразделениями продолжают вести работу по соблюдению и спользования гражданами индивидуальных средств защиты.ГУ МВД России по г. Москве напоминает жителям Москвы и гостям столицы о сохранении мер предосторожности при нахождении ими в людных местах, в частности, в общественном транспорте, магазинах, точках общепита. Всем гражданам необходимо использовать перчатки и защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, обеззараживать руки антисептиком. Эти простые правила позволят сохранить тысячи жизней.Уважаемые граждане, берегите себя и своих близких. Помните, что основным условием успеха в борьбе с COVID-19 является наше с вами ответственное поведение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве