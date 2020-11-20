Когда на место происшествия прибыли пожарные здание уже почти полностью было охвачено пламенем.

В Гороховце сгорело здание на улице Московской – больше известное как «Дом Поляковых». Огонь охватил всё строение ещё до приезда пожарных. Возгорание площадью 150 «квадратов» потушили до того, как пламя перекинулось на дома соседей. В ликвидации возгорания участвовали 18 человек и пять единиц техники. По предварительной информации, причина пожара может заключаться в неосторожном обращении с огнём или в коротком замыкании. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.Отдел архитектуры и строительства администрации Гороховецкого района отмечает, что здание не эксплуатировалось. Местные власти следили за тем, чтобы внутрь не пробирались посторонние лица. Судьбу сгоревшего памятника культурного наследия рег предстоит решить собственникам и госинспекцией по охране культурного наследия Владимирской области.Это третий крупный пожар в учреждениях культуры за 2020 год. 29 июня загорелся Владимирский академический театр драмы, а 30 июня полыхал Дом культуры в Гусь-Хрустальном.Справочно:Двухэтажный деревянный дом построен в 1857 году зажиточным крестьянином Александром Поляковым. Его фасад был украшен резьбой, особое внимание привлекали оконные ставни и изящное оформление. Фронтон мезонина над вторым этажом был украшен ампирным «полусолнцем». В 1953 году, после появления пристройки с южной стороны, его перепрофилировали под школу. В 2017 году на его реставрацию выделили 18 миллионов рублей.