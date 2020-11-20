Школьник пробыл в доме похитителя в деревне Макариха более полутора месяцев.

28 сентября в посёлке Горки Владимирской области семилетний школьник Савелий Р. не вернулся с уроков домой. Он, как обычно, доехал на школьном автобусе до своей остановки, но после этого его.Вечером 19 ноября появилась информация о том, что мальчик, пропавший без вести ребенок сентября, . Подробности — в материале «33Live.Ru».Спасти школьника помог Интерпол«На службу ЕДДС поступил звонок, что (мальчик) нашёлся в деревне. Больше ничего не знаем, пока ничего не разглашается», — пояснили в администрации Камешковского района.Ребёнка нашли в деревне Макариха, которая расположена недалеко от райцентра и в 20 километрах от посёлка Горки, где проживает первоклассник. В МВД прокомментировали ситуацию с освобождением ребёнка.«Сотрудниками ГУУР и УУР по Владимирской области в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружен и освобождён 7-летний мальчик. От зарубежных коллег по каналам Интерпола поступили сведения о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает дома маленького мальчика. Информация подтвердилась. Задержан 26-летний житель деревни Макариха. В его доме и обнаружили разыскиваемого ребёнка», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Что с Савелием и кто его похитилРебёнка осмотрели врачи. Его состояние оценивается как нормальное. Эту ночь Савелий провёл с родителями.«Первичный медосмотр не показал отклонений в состоянии здоровья», — рассказал диспетчер службы скорой помощи Камешковской ЦРБ.Задержанного доставили в следственные органы. Им, по информации детского омбудсмена Владимирской области Геннадия Прохорычева, оказался психически нездоровый человек.«Предположительно, ребёнок по свой доверчивости сел к похитителю в машину, но эти моменты изучаются следствием», — сказа Прохорычев.Отец спасённого школьника рассказал СМИ, что похититель затолкал мальчика в машину и увёз к себе домой, где продержал полтора месяца.Во время задержания оперативники спросили у злоумышленника, на кого он оставлял ребёнка.«Здесь, говорю, в подвале был. В ноутбук играл», — ответил подозреваемый.Первоклассника искали тысячи людейСавелий — младший из четырёх сыновей в семье. В его поисках участвовали более 2800 человек: силовики, волонтёры, жители, местные власти. Каждый из них прилагал максимальные усилия и продолжал верить, что он вернётся домой.По задачам отряда пешими группами пройдено более 10 000 км. Около проверено при помощи специальной нейросети, а также добровольцами. Площадь отсмотренной территории составляет более 24,7 квадратных километров.Расследование продолжаетсяГлавным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения мальчика.«По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершённого преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.