Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению ЗС, отметил, важно законодательно обеспечить это право.

Дети-инвалиды получат право на внеочередное получение медпомощи в учреждениях здравоохранения.В Департамент с такой просьбой много раз обращались семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению ЗС, отметил, важно законодательно обеспечить это право. Но при этом нужно организовать процесс так, чтобы другие пациенты не пострадали. Это уже зависит от работы Департамента здравоохранения с руководителями медучреждений.