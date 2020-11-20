В России могут назначить новые выплаты перед Новым годом. С инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В России могут назначить новые выплаты перед Новым годом. С инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.Ветераны Великой Отечественной войны могут получить десять тысяч рублей в конце этого года. Выплата будет единовременной, отметил член Общественной палаты в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.По мнению Султана Хамзаева, благодаря этой мере ветераны смогут купить еду к новогоднему столу. Эта сумма поможет пожилым гражданам в тяжелый период пандемии коронавируса.Отметим, что в 2019 году в некоторых регионах страны будут отменены праздничные гуляния в честь Нового года. Россиян просят реже посещать общественные места и носить медицинские маски и перчатки.По последним данным, ковидом в стране заболели 2,03 миллиона граждан. Выздоровели и покинули медучреждения 1,55 миллиона человек. Скончались 35,31 тысячи россиян, уточнили в оперштабе.Ранее председатель правительства Михаил Мишустин . С 2022 года россияне будут получать деньги напрямую из фонда соцстрахования.Нововведение должно значительно ускорить время получения россиянами выплат. Также работодателям больше не нужно быть посредниками в этом деле. Система уже работает в нескольких регионах.