По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 28 сентября 2020 года 7-летнего мальчика в Камешковском районе Владимирской области.В результате скрупулёзной работы следственно-оперативной группы установлено местонахождение ребенка в деревне Макариха Камешковского района. Ребёнок жив и его уже вернули родителям.По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения.В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.