Создавать условия для развития автотуризма в области. О необходимости этого заявило руководство региона на первом международном форуме по автотуризму. Он состоялся в Суздале. Участие в нем

Создавать условия для развития автотуризма в области. О необходимости этого заявило руководство региона на первом международном форуме по автотуризму. Он состоялся в Суздале. Участие в нем приняли и те, для кого путешествия на автомобиле уже стали частью жизни. Среди них – Владимир Соловьев. Европа, Россия, Китай Монголия, Марокко и, конечно же, Россия. Автотурист преодолел на