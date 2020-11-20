Иногда в сутки ему приходится работать почти по 12 часов, в день приходит по 40 пациентов, записи нет, все сидят в одной очереди.

Коронавирус продолжает проверять на прочность и выявлять недостатки медицинской сферы региона. Так катастрофичная ситуация с ФАПами в сёлах и деревнях давно уже не новость. На этот раз к "Вестям" обратились жители села Сновицы. Что не так с их медучреждением, выяснял Дмитрий Горкин.Один на 3,5 тысячи населения. И это не о фельдшерско-акушерском пункте села Сновицы. А о самом фельдшере, который вынужден в одиночку обслуживать такое большое количество жителей. Иногда в сутки ему приходится работать почти по 12 часов, рассказывают обеспокоенные селяне. В день приходит по 40 пациентов, записи нет, все сидят в одной очереди.Игорь Бойков, житель с. Сновицы: «Село разрастается, много приезжает людей на постоянное место жительства и столкнулись с такой проблемой, что у нас в ФАПе не хватает врачей, нет ни педиатра, ни терапевта. Принимает одна Елена Петровна, врач ходит и на вызовы и на месте, я не знаю, по сколько часов - очень много. У нас очень много пенсионеров - некоторые не ходячие - не могут. И им нужно уделять много внимания».Сказалась и ситуация с коронавирусом. Больные с КОВИДом также сначала проходят через его руки. И лишь потом направляются к терапевту за 30 километров в село Старый Двор. На неполную ставку приходит работать акушер с владимирской больницы скорой помощи. Раньше было немного проще, говорят жители, здесь хотя бы работал ещё и врач-педиатр, но в августе он ушёл на пенсию. И вся нагрузка легла на плечи единственного фельдшера. Для Елены Манько эта ситуация стала особенно тревожной - она мама пятерых детей.Елена Манько, жительница с. Сновицы: «У нас очень большая численность населения, и люди не регистрируются в селе именно потому, что не могут получить здесь адекватную помощь. Раньше потоки разделялись так - где-то ближе к 12 приходят люди, которым нужно получить медпомощь по болезни, а на вакцинацию, здоровенькие - пораньше. Сейчас всё сумбурно и лишний раз даже стараемся не обращаться за медпомощью, потому что не очень безопасно даже».«Вести» направили официальный запрос в департамент здравоохранения области - насколько правомерна такая ситуация. Там пояснили, что население Сновиц обслуживают сразу несколько медицинских учреждений.Скорую медицинскую помощь населению села Сновицы оказывает Станция скорой медпомощи Владимира. Также специализированную медпомощь они могут получить в поликлинике и стационаре Суздаля. При отсутствии в штате учреждения необходимых врачей-специалистов - пациенты направляются в медучреждения области и за её пределы, согласно нормативным документам маршрутизации. Организована выездная работа врачей-специалистов по графику для приёма населения села Сновицы.И в этом же документе говорится, цитата "ФАП в Сновицах в соответствии штатного расписания, утверждённого учреждением укомплектован на 100%: фельдшер, заведующий, акушер, уборщик. Врачебные должности в ФАПе не предусмотрены", конец цитаты. Выходит, что никаких проблем облздрав здесь не видит. Тогда почему же на деле жители села говорят об обратном? Этот вопрос останется открытым, вероятно до тех пор, пока в регионе не улучшится ситуация с медицинскими кадрами.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов«Вести-Владимир»