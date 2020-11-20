При проведении обыска по месту временного проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, кофемолку, упаковочный материал, а также пластиковую чашу с аналогичным наркотическим средством...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 29-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Щелковском шоссе задержали злоумышленника, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты 22 свертка с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой 2470 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Далее при проведении обыска по месту временного проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, кофемолку, упаковочный материал, а также пластиковую чашу с аналогичным наркотическим средством, массой свыше 1 килограмма.Общий вес изъятого героина составил около 3 килограммов 500 граммов.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73