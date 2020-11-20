Речь идёт об обслуживании снегоуборочных машин.

На заседании комитета по жизнеобеспечению депутаты поддержали предложение мэрии Владимира выделить 5,6 миллиона рублей Центру управления городскими дорогами на ремонт техники.«Источником финансирования стали деньги, выделенные областной администрацией на обеспечение сбалансированности бюджета», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.В администрации областного центра добавили, что до конца года у предприятия на счетах оставалось около 794 тысяч рублей. Этих денег не хватило бы на«В оперативном управлении ЦУГДа 150 единиц техники, из которых шесть работают около 20 лет. Ещё 86 машин отработали больше восьми лет. Общий износ автопарка выше 80%. На запчасти в 2019 году потрачено 19,7 млн рублей, а в текущем – 25,6 млн рублей», - доложил депутатам начальник управления городского ЖКХ Алексей Шумник.Напомним, что в начале ноября ведомство . Закупка была размещена на соответствующем ресурсе. Спустя некоторое время её отменили.Коллегам из «Зебра ТВ» в мэрии прокомментировали, что средства ЦУГД сэкономил в ходе своей годовой финансово-экономической деятельности. Их .Речь шла об с навесным оборудованием, а также машинах для вывоза смёта с улиц Владимира.