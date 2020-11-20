Всего в финал конкурса вышли 80 студенческих команд, представляющих университеты практически из всех регионов нашей страны.

Определены финалисты II Всероссийского конкурса молодых предпринимателей, организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В этом году в отборочных этапах конкурса приняли участие более 1000 студентов, аспирантов и молодых ученых, объединенных в 267 команд, представляющих более чем 100 российских вузов.Отборочные мероприятия конкурса включали пятнадцать региональных этапов, которые прошли в онлайн-формате на площадках ведущих российских университетов.Последний, 15-й самый представительный региональный отборочный этап конкурса состоялся во Владимирском государственном университете. На площадке ВлГУ свои проекты защищали более 100 команд. Это почти 600 студентов, аспирантов, молодых учёных и предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Брянска, Рязани, Самары, Саратова, Перми, Пензы, Белгорода, Иркутска, Омска, Костромы, Ульяновска, Тулы, Биробиджана, Ставрополя, Твери, Липецка, Уфы, Волгограда и Кирова.По итогам регионального этапа жюри отобрало 10 инновационных бизнес-идей по основным направлениям НТИ, среди которых проект «Устройство координатного определения перемещения электростатических полей» команды студентов ВлГУ.Всего в финал конкурса вышли 80 студенческих команд, представляющих университеты практически из всех регионов нашей страны.Финальный бизнес-марафон II Всероссийского конкурса молодых предпринимателей пройдет в Москве 7–11 декабря и завершится награждением победителей на площадке VII ежегодной Национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020».