Октябрьский районный суд Владимира избрал меру пресечения в отношении молодого человека.

Октябрьский районный суд Владимира избрал меру пресечения в отношении молодого человека, которыйповредил трубу теплотрассы на угнанном экскаваторе.Напомним,произошло вечером в субботу, 14 ноября. Пьяный житель Вологодской области прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор и, проехав на нем несколько метров, опрокинул его в ров. Выбравшись,пересел в другой экскаватор,но, не сумев разобраться с приборами управления, опрокинулся в траншею, где находилась труба теплотрассы. Молодого человека с термическими ожогами госпитализировали. Свой поступок он объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 28 суток, то есть по 15 декабря 2020 года включительно.