Спасатели обошли реку Нерль и на Нижний пруд между посёлком Боголюбово и селом Новым.

19 ноября МЧС Владимирской области провела профилактический рейд по водоёмам Суздальского района. В мероприятие приняли сотрудники ГО и ЧС Боголюбского и центра ГИМС.«Специалисты обращались к рыбакам с требованием покинуть лёд, проводили с ними профилактические беседы и вручали памятки. Штрафы не выписывались», - поясняет пресс-служба МЧС региона.Спасатели обошли реку Нерль и на Нижний пруд между посёлком Боголюбово и селом Новым.20 ноября проведена повторная проверка, которая показала, что по-хорошему любители зимней рыбалки не понимают. Жители вновь находились на «насиженных» местах. Но на этот раз в рейде участвовал сотрудник полиции, который составил два административных протокола за выход на лёд в запрещённых местах.